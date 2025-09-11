Estadio de Real Santa Cruz aprobado para que Oriente juegue de local, tras inspecciones de la FBF

La Federación Boliviana de Fútbol confirmó que el estadio de Real Santa Cruz está listo para albergar el partido de Oriente Petrolero contra Real Oruro, programado para este sábado a las 15:00. La habilitación se produce tras superar todas las observaciones realizadas por los inspectores del ente rector.

Juan Montaño, coordinador de Oriente Petrolero, aseguró en exclusiva a Red Uno que:

“ya podemos jugar en el estadio de Real Santa Cruz. Todas las observaciones han sido subsanadas, y contamos con todas las condiciones y la logística necesarias para desarrollar nuestro encuentro”.

Entre los ajustes realizados destacan la revisión de las mallas de seguridad, la puesta a punto de las torres de iluminación y la instalación de la fibra óptica para el videoarbitraje (VAR), elemento que había sido la última observación pendiente.

Montaño agregó que:

“Hemos recibido la confirmación de que todas las observaciones han sido aprobadas, por lo que nuestro partido se desarrollará este fin de semana en el estadio de Real Santa Cruz”.

Las entradas para el encuentro se pondrán a la venta en las próximas horas, permitiendo a los hinchas asegurar su asistencia a un encuentro que promete emociones.

