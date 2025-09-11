TEMAS DE HOY:
adulto mayor Bus atropelló a dos jóvenes Intento de secuestro

30ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Bolivia rumbo al mundial

Ni pizarras ni manzanas: así explican cómo se jugará el repechaje con 'michis'

Olvídate de explicaciones aburridas. Un video con gatitos está ayudando a entender de forma sencilla y divertida cómo se jugará el repechaje de Bolivia.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/09/2025 10:07

Bolivia

Escuchar esta nota

¿No entiendes cómo será el repechaje al que clasificó Bolivia? No estás solo, pero un video de @informate.bien8 en TikTok está haciendo que todo sea más fácil y más tierno.

Con michis (gatitos) como protagonistas, el video explica de forma sencilla y divertida cómo se jugarán los partidos. Ya tiene más de 45 mil likes y se volvió un hit porque hace que hasta los que no saben nada de fútbol puedan entenderlo.

Los comentarios están llenos de buen humor y cariño: “Osea ¿michi Bolivia debe ganar sus 2 peleas callejeras?”, “Gracias bro, para los que no sabemos nada de fútbol estas explicaciones son oro” y “Amo tus Michi explicaciones”. Sin duda, estos gatitos conquistaron a la gente y hasta hicieron que el repechaje suene mucho más emocionante.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD