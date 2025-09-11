Ni pizarras ni manzanas: así explican cómo se jugará el repechaje con 'michis'

¿No entiendes cómo será el repechaje al que clasificó Bolivia? No estás solo, pero un video de @informate.bien8 en TikTok está haciendo que todo sea más fácil y más tierno.

Con michis (gatitos) como protagonistas, el video explica de forma sencilla y divertida cómo se jugarán los partidos. Ya tiene más de 45 mil likes y se volvió un hit porque hace que hasta los que no saben nada de fútbol puedan entenderlo.

Los comentarios están llenos de buen humor y cariño: “Osea ¿michi Bolivia debe ganar sus 2 peleas callejeras?”, “Gracias bro, para los que no sabemos nada de fútbol estas explicaciones son oro” y “Amo tus Michi explicaciones”. Sin duda, estos gatitos conquistaron a la gente y hasta hicieron que el repechaje suene mucho más emocionante.

