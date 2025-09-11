Fiscal general destaca promulgación de ley de protección a menores en entornos digitales

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, destacó la promulgación de la Ley N° 1636 "Para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales", un paso fundamental para salvaguardar la seguridad de la niñez y adolescencia boliviana. El anuncio lo realizó el presidente Luis Arce en sus redes sociales.

El Fiscal General dijo que esta normativa representa un logro histórico y un aporte concreto para la niñez boliviana, "como primera autoridad del Ministerio Público agradezco la predisposición de los asambleístas nacionales y del presidente de Estado por permitir que Bolivia cuente con una nueva ley en favor de los niños que tienen derecho a una vida plena sin riesgos y a navegar seguros, además esto permitirá poder iniciar procesos penales a quien cometan delitos en entornos digitales y al mismo tiempo que las autoridades judiciales cuenten con la normativa adecuada para sancionar a los infractores", sostuvo Mariaca.

Esta normativa fue propuesta a iniciativa del Fiscal General del Estado en el mes de abril de la presente gestión, misma que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y de Senadores. Esta nueva norma establece un marco regulatorio sólido para identificar, investigar y sancionar con penas privativas de libertad a quienes cometan delitos contra la integridad sexual de menores en cualquier plataforma digital.

Con esta ley, se fortalece la prevención, protección y reparación frente a delitos graves como el “grooming”, la producción y difusión de material de abuso sexual infantil, y el contacto indebido con fines sexuales y otros que atentan contra la seguridad de niñas, niños y adolescentes.

