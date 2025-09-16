¿Traición familiar? Christian Nodal reemplaza a su padre por Pepe Aguilar

Christian Nodal nuevamente está en el centro de la polémica, esta vez por un problema familiar que también afecta su carrera. De acuerdo con medios mexicanos, el cantante decidió sacar a su padre, Jaime González, de su equipo de trabajo.

Una decisión que ha sorprendido a muchos, ya que su papá fue quien lo apoyó desde el inicio y lo ayudó a llegar al éxito.

Durante años, Jaime González fue el encargado de manejar la carrera de Nodal. Se ocupaba de sus contratos, presentaciones y todo lo relacionado con su música. Sin embargo, se especula que hubo problemas de dinero y que supuestamente su padre le robó parte de sus ganancias, lo que habría causado la ruptura.

Ante esta situación, se dice que ahora será Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar, quien tome el control de la carrera de Nodal. Recordemos que Nodal y Ángela se casaron y ya cumplieron un año juntos, lo que ha fortalecido el vínculo con la familia Aguilar.

También se comenta que la relación entre Jaime González y Pepe Aguilar nunca ha sido buena. Algunos rumores incluso dicen que han tenido fuertes discusiones y amenazas, lo que podría complicar aún más la situación.

Por ahora, no hay una versión oficial de Nodal sobre este tema. Pero si se confirma que Pepe Aguilar será su nuevo guía profesional, estaríamos ante un gran cambio en la carrera del cantante.

