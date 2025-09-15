¡Se lanzó sin pensarlo dos veces! Trabajador salva a un perro ciego de ahogarse en una piscina

A veces los verdaderos héroes no llevan capa, sino un corazón noble y una rápida reacción. Este es el caso de Vinicius Orlando, un trabajador de 38 años, que se volvió viral en las redes sociales después de rescatar heroicamente a un perro llamado Choquito, que se estaba ahogando en una piscina.

El conmovedor incidente, capturado en cámaras de vigilancia, muestra el momento exacto en que Vinicius, que trabaja para la familia de Choquito desde hace varios años, notó su ausencia. Acostumbrado a ser recibido por el perro al llegar, la falta de su presencia le pareció extraña. Sucedió en Brasil.

Según relatos compartidos en medios internacionales, Vinicius escuchó un ruido y se percató de que la lona de la piscina estaba hundida. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el lugar y se lanzó al agua. Dentro, encontró a Choquito, que ya no reaccionaba. Con una impresionante calma y destreza, Vinicius logró sacar al can del agua y le aplicó masajes de reanimación, logrando que el perrito recuperara la conciencia.

