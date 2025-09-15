¿Gobernados por IA? Albania apuesta por Diella, la primera ministra creada con inteligencia artificial

Albania dio un paso histórico que sorprendió al mundo político y tecnológico: se convirtió en el primer país en nombrar como ministra a una figura creada íntegramente por Inteligencia Artificial. Se trata de Diella, personaje virtual cuyo nombre significa “Sol” en albanés y que acaba de asumir el cargo de ministra de Contratación Pública y Anticorrupción.

El anuncio fue realizado el jueves 11 de septiembre por el primer ministro albanés, Edi Rama, quien destacó que la función principal de Diella será supervisar las licitaciones estatales con el objetivo de garantizar procesos “100 % libres de corrupción”.

“Diella no tiene intereses políticos ni vínculos personales. Está diseñada para analizar grandes volúmenes de información y detectar patrones irregulares. Con ella buscamos blindar la contratación pública y recuperar la confianza ciudadana”, afirmó Rama durante la presentación.

De asistente digital a ministra

Antes de llegar a su nuevo cargo, Diella ya se desempeñaba como asistente virtual dentro de la plataforma estatal e-Albania, destinada a facilitar trámites y servicios en línea. Su eficacia y la buena acogida entre los ciudadanos llevaron al gobierno a darle un rol más decisivo en la gestión pública.

Captura de pantalla de Diella, un avatar de IA nombrado por el gobierno de Albania como ministra de Contrataciones Públicas. Cortesía X (Twitter)/@kos_data

Diseñada como una mujer vestida con traje tradicional albanés, Diella existe únicamente en el entorno virtual y simboliza, según el Ejecutivo, la apuesta del país por la innovación tecnológica y la transparencia digital.

Un país marcado por la corrupción

El nombramiento no es casual. Albania ha enfrentado durante décadas serios problemas de corrupción y crimen organizado, situación que ha frenado su desarrollo e incluso ha sido un obstáculo en sus aspiraciones de adhesión plena a la Unión Europea.

La decisión de confiar en una inteligencia artificial para monitorear el uso de fondos públicos se enmarca en una serie de reformas impulsadas por Tirana junto a organismos internacionales como la OSCE, con el fin de garantizar procesos más limpios y fortalecer las instituciones.

Un precedente mundial

Con este nombramiento, Albania no solo apuesta por una estrategia inédita contra la corrupción, sino que también establece un precedente global: es el primer país en otorgar un cargo ministerial de alto nivel a una figura creada por IA.

Si el experimento resulta exitoso, podría abrir la puerta a que otros gobiernos incorporen tecnologías similares en áreas sensibles de la administración pública.

Mientras tanto, el mundo observa con atención cómo Diella, una ministra que no existe físicamente, comienza a escribir un capítulo inédito en la historia política internacional.

