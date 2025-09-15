Ocurrió en Estados Unidos, una joven quiso servirse un pequeño brownie, pero cuando lo puso a calentar en el microondas, llegó la tragedia, pues había cometido un impensable error.

La joven colocó el brownie en el microondas y lo programó en dos minutos, cuando lo correcto, solo era 20 segundos, el resultado fue un incendio que provocó graves pérdidas en el domicilio.

La historia se hizo viral después de que la hija de la familia compartiera su experiencia en redes sociales, mostrando el desastre que había provocado.

Personal de emergencias ya se encontraba en la vivienda cuando la madre de la joven llegó.

“Estaba aterrada al ver cómo todo por lo que trabajé se quemaba en un instante”, contó la madre, que trabaja como docente. “Lloré al darme cuenta de lo que había pasado y supe que, desde ese momento, todo iba a ser diferente”, afirmó

El fuego destruyó por completo el interior de la vivienda: techos caídos, paredes cubiertas de hollín y todos los objetos personales reducidos a cenizas.

Imagen captura RR.SS.

A pesar del desastre, la mujer agradeció que su hija, su otro hijo y los cuatro perros de la familia lograron salir ilesos.

Consejos para evitar accidentes en casa

Expertos recomiendan realizar controles de seguridad y revisar rutinariamente el artefacto.

Apagar y desenchufar electrodomésticos que no sean de uso continuo.

No dejar funcionando artefactos como lavarropas o secarropas durante la noche.

Verificar que el horno y las hornallas estén apagados.

Mantener salidas de emergencia despejadas y llaves a mano.

Apagar velas y cigarrillos de manera correcta.

