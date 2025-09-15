¡Increíble! Hombre recupera la vista con la implantación de su propio diente en el ojo

Brent Chapman, originario de Canadá, perdió la visión en su ojo derecho a los 13 años debido a una reacción rara al ibuprofeno que dañó severamente sus córneas. Durante más de dos décadas buscó tratamientos que le permitieran recuperar la vista, sin resultados positivos.

La oportunidad llegó cuando acudió al Dr. Greg Moloney, oftalmólogo del Hospital Mount Saint Joseph en Vancouver, quien le propuso someterse a un procedimiento poco común conocido como “diente en ojo”. Este método, desarrollado en 1960 y aplicado a un número limitado de pacientes en todo el mundo, consiste en extraer un diente del propio paciente, aplanarlo y perforarle un pequeño orificio donde se coloca una lente protésica antes de implantarlo en la parte frontal del ojo.

Moloney explicó al diario Today.com que el uso del propio diente reduce significativamente el riesgo de rechazo por parte del cuerpo. Chapman, aunque al principio escéptico, se sometió a la operación y al despertar pudo percibir inmediatamente el movimiento de sus manos frente a él. Tras completar la recuperación, su visión en el ojo intervenido mejoró notablemente, aunque aún no ha recuperado la vista completa.

El impacto emocional fue profundo. Chapman relató al medio estadounidense que al ver nuevamente al Dr. Moloney después de 20 años no pudieron contener las lágrimas. “Me siento fantástico. La visión regresa y es un mundo completamente nuevo”, declaró.

