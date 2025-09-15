La joven Karina, de 26 años, ha despertado asombro y cierta inquietud en Moscú (Rusia), donde asegura haber vendido su alma y lo hizo para conseguir una colección de los famosos muñecos virales labubus.

Según reporta el portal ruso Mash, todo comenzó como una broma en VKontakte, el “Facebook” ruso. Dmitri, un experto en marketing, publicó un anuncio buscando comprar un alma humana por 100,000 rublos, alrededor de 22,000 pesos bolivianos. Lo que parecía un simple juego tomó un giro insólito cuando Karina respondió, aceptando el trato.

Lo más desconcertante, la joven afirmó que usaría el dinero para su colección de labubus y para comprar una entrada al concierto de Nadezhda Kádisheva, reconocida cantante rusa. Dmitri compartió incluso un contrato “sellado con sangre” y la foto de Karina, buscando darle verosimilitud al extraño acuerdo.

¿Se puede vender el alma? El extraño caso de Karina y los labubus en Rusia. Foto: RR.SS.

En declaraciones a medios locales, Karina admitió que no le importa qué haga Dmitri con su alma, pero confirmó que el dinero ya fue depositado y parcialmente gastado. Por su parte, Dmitri admite no saber qué hacer con el contrato ni con el alma que, supuestamente, ahora posee.

Expertos religiosos han advertido que, según la Iglesia Ortodoxa Rusa, quien compra un alma se convierte automáticamente en Satanás, situando a ambos en un riesgo espiritual que algunos describen como mortal. Patriarcas de la Iglesia señalaron que la venta de almas “no es un juego” y advirtieron que Karina podría enfrentar decadencia moral, sufrimiento, enfermedad e incluso la muerte si continúa en ese camino.

El caso, que se ha vuelto viral en redes sociales, ha generado debates entre superstición, humor y peligro real, dejando en el aire una pregunta inquietante: ¿hasta dónde puede llegar la obsesión por lo viral, y qué precio estamos dispuestos a pagar… incluso por el alma?

Mira la programación en Red Uno Play