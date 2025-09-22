La noche del domingo, la solidaridad de los bolivianos brilló con fuerza en la sexta versión de la Teletón UNICEF 2025, transmitida por Red Uno, logrando superar la meta establecida de 2.700.000 bolivianos y alcanzando más de 3 millones de bolivianos recaudados.

“Ayer en la noche fue una gran emoción. Y no solo una gran, sino millones de grandes emociones que nos llenaron el corazón de esperanza para la niñez más vulnerable”, expresó Katya Marino, representante de UNICEF en Bolivia.

El evento, denominado “Tiempo de Actuar”, contó con más de cuatro horas y media de transmisión ininterrumpida, con artistas nacionales e internacionales que contagiaron alegría y solidaridad. Según Joaquín Pereyra, gerente general de Red Uno, la organización del evento fue un despliegue técnico de gran magnitud, con casi 100 personas trabajando para llevar la transmisión a todo el país.

“Nuestra meta era de 2.700.000 bolivianos y la hemos superado, pasando los 3 millones. Esto es realmente muy lindo y nos alegra ver cómo cada año este evento va creciendo”, añadió Pereyra.

La recaudación permitirá apoyar directamente a millones de niños y niñas bolivianos, con programas de salud y educación esenciales. Entre los beneficios, más de un millón de niños recibirán vitamina A, 50.000 completarán su esquema de vacunación, más de 2.000 niños con discapacidad accederán a centros especializados, y 25.000 padres y madres fortalecerán sus capacidades de crianza positiva.

Marino destacó que, aunque la Teletón se haya celebrado en un día, la misión de UNICEF continúa todos los días.

“Mientras haya un niño o una niña que nos necesite, nuestra misión va a continuar y el trabajo tiene que continuar”, afirmó el gerente de la Red Naranja, invitando a la población a sumarse a la causa a través de la página web de UNICEF Bolivia o la línea gratuita 800-10-9333.

El evento también marcó un hito por su nuevo escenario en la Feria Exposición, lo que permitió ampliar el alcance del espectáculo y fortalecer la participación de empresas y donantes. La combinación de solidaridad, entretenimiento y compromiso social convirtió a la Teletón en una experiencia que, según Pereyra, demuestra que la unión de la sociedad boliviana puede generar cambios reales y duraderos para la niñez del país.

El evento se desarrolló el 21 de septiembre en el marco de la Expocruz y contó con la participación de artistas nacionales e internacionales, entre ellos Lu de la Tower, Luis Vega y Américo, quienes hicieron vibrar al público en un espectáculo de más de cuatro horas.

