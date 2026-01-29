Alerta en Caranavi: buscan a una bebé de 10 meses desaparecida tras quedar con una supuesta amiga

La Policía de La Paz activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de una bebé de 10 meses que fue reportada como desaparecida en el municipio de Caranavi, luego de que su madre la dejara al cuidado de una mujer que se presentó como su amiga y que posteriormente desapareció llevándose a la menor.

El subcomandante departamental de la Policía, coronel Javier Salgueiro, informó que el caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público de Caranavi, con el fin de iniciar las acciones legales y los requerimientos correspondientes.

“Se está procediendo con la búsqueda de la menor y se ha activado el protocolo respectivo. Pedimos a la población que colabore con cualquier información que ayude a ubicar a la bebé”, señaló la autoridad policial.

Según el relato de la madre, el hecho ocurrió el pasado lunes, cuando decidió dejar a su hija al cuidado de la mujer. Sin embargo, con el pasar de las horas, no volvió a tener noticias de ella.

“Yo le he llevado personalmente, ella salió y ya no volvió. Me llamó y me dijo ‘ya voy a regresar’, pero nunca más volvió”, contó la madre entre lágrimas, visiblemente afectada por la desaparición de su hija.

La Policía no descarta ninguna hipótesis y continúa con las labores de búsqueda, mientras se solicita a la ciudadanía reportar cualquier dato relevante que permita dar con el paradero de la bebé y la mujer que la tenía a su cargo.

