Fallece en Santa Cruz el exfiscal Isabelino Gómez, implicado en el caso Ostreicher

El exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez Cervero, falleció en las últimas horas en esa ciudad. Sus restos serán trasladados a La Paz, donde se prevé su velatorio y entierro.

Gómez alcanzó notoriedad pública tras verse involucrado en un caso de extorsión y corrupción que salió a la luz entre 2012 y 2013, el cual destapó una red conformada por fiscales, abogados y funcionarios públicos.

En enero de 2015, el exfiscal se declaró culpable en un juicio abreviado por el delito de organización criminal, en el marco de estas investigaciones.

El caso Ostreicher

Uno de los hechos más relevantes fue la extorsión al empresario judío-estadounidense Jacob Ostreicher, quien denunció haber sido víctima de una red que exigía dinero a cambio de su libertad.

También se investigó la extorsión al recluso Crescencio Pinto, a quien se le habría solicitado sumas elevadas de dinero

Red de corrupción

Las investigaciones señalaron que Gómez formaba parte de una estructura dedicada al “cobro de cupos”, mediante amenazas y uso indebido de influencias en procesos judiciales.

En este caso también estuvieron implicados los abogados del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi.

Detención

En 2012, Gómez fue enviado a la cárcel de Palmasola, donde enfrentó varios procesos penales vinculados a estos hechos.

Antes de este caso, el exfiscal también había tenido relevancia en 2009 por su participación en el caso Catler-Uniservice, relacionado con el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez.

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