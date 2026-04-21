Caso maletas: Estos son los delitos por los que investigan al Cap. Rodríguez

El Ministerio Público oficializó la ejecución de una orden de aprehensión contra el capitán Christian Rodríguez, quien permanece bajo custodia policial tras ser vinculado directamente al esquema de corrupción del ‘caso maletas’. El fiscal general, Roger Mariaca, detalló que la medida se sustenta en los indicios acumulados y el testimonio del teniente Manzaneda, lo que deriva en una imputación formal por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y cohecho activo. "Esta persona va a ser imputada y puesta ante un juez cautelar, es así que nace este proceso penal", sentenció la autoridad nacional.

Estrategia de defensa y análisis fiscal

Mariaca indicó que el oficial solicitó adelantar su declaración informativa ante la comisión de fiscales, pese a que su citación original estaba programada para mediados de semana. El fiscal Julio César Porras explicó que, aunque el capitán figura inicialmente como testigo en el delito de tráfico, sus respuestas están bajo una rigurosa evaluación para determinar el curso de la causa. "Le hemos hecho preguntas, vamos a analizar las respuestas; no se descarta que se amplíe la investigación", subrayó Porras tras la comparecencia.

Determinación de medidas cautelares

La situación jurídica del oficial se definirá en las próximas horas, una vez que el fiscal asignado presente formalmente la resolución ante el órgano jurisdiccional competente. La Fiscalía General reafirmó que el cuaderno de investigación cuenta con los elementos de convicción suficientes para sostener la participación del imputado en los delitos señalados.

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