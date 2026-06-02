El gol que sobrevivió al tiempo: la obra maestra de Tim Cahill en Brasil 2014

El 18 de junio de 2014, el estadio Beira-Rio de Porto Alegre fue testigo de uno de los goles más espectaculares que se recuerdan en una Copa del Mundo. Aquel día, Países Bajos derrotó 3-2 a Australia en un vibrante duelo por el Grupo B del Mundial de Brasil, pero el resultado quedó en segundo plano por una obra de arte firmada por Tim Cahill.

A los 21 minutos del primer tiempo, apenas unos segundos después de que Arjen Robben adelantara a los neerlandeses, Ryan McGowan envió un largo balón desde la banda. Cahill siguió la trayectoria de la pelota y conectó una volea perfecta de zurda que golpeó el travesaño antes de ingresar al arco. El estadio quedó en silencio por un instante y luego estalló ante una de las definiciones más impresionantes vistas en un Mundial.

La anotación fue considerada por expertos y aficionados como uno de los mejores goles del torneo e incluso fue nominada al Premio Puskás de la FIFA. Más de una década después, sigue siendo recordada como una de las grandes joyas de la historia mundialista.

Aquel Mundial terminó de manera muy distinta para ambas selecciones. Países Bajos, dirigido por Louis van Gaal, avanzó hasta las semifinales y posteriormente venció a Brasil en el partido por el tercer puesto, cerrando una campaña memorable con el tercer lugar del torneo.

Australia, en cambio, no logró superar la fase de grupos. Integró una zona muy exigente junto a Países Bajos, Chile y España, y quedó eliminada pese a dejar una imagen competitiva y valiente frente a rivales de primer nivel.

Once años después, la volea de Tim Cahill sigue viajando por el tiempo. Un gol que transformó una derrota en inmortalidad y que convirtió a un partido de fase de grupos en uno de los recuerdos más imborrables de Brasil 2014.

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