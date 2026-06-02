Tristeza en Uruguay: de Arrascaeta se pierde el Mundial por lesión

La ilusión de millones de uruguayos recibió un duro golpe a pocos días del inicio del Mundial. Giorgian De Arrascaeta, uno de los futbolistas más talentosos y desequilibrantes de la Celeste, quedó descartado para la cita mundialista tras sufrir una lesión muscular durante uno de los últimos entrenamientos del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

El volante llegaba a la recta final de su recuperación después de superar una fractura de clavícula que había generado preocupación semanas atrás. Sin embargo, cuando todo apuntaba a que estaría listo para defender la camiseta celeste en la máxima cita del fútbol, una nueva adversidad apareció en su camino.

La lesión sufrida en el gemelo terminó por frustrar su sueño mundialista y obligará al cuerpo técnico a realizar una modificación en la nómina oficial. Para concretar el cambio, la Asociación Uruguaya de Fútbol deberá presentar la documentación médica correspondiente ante la FIFA para que se autorice la sustitución del jugador.

La baja representa una pérdida sensible para Uruguay. De Arrascaeta no solo aportaba talento y experiencia, sino también la capacidad de marcar diferencias en los momentos decisivos. Su ausencia deja un vacío importante en los planes de Bielsa cuando restan apenas nueve días para el comienzo del torneo.

Mientras la selección continúa con los preparativos finales antes de viajar a Norteamérica, el plantel deberá sobreponerse a una noticia que golpeó fuerte dentro y fuera de la cancha. El sueño mundialista seguirá adelante para la Celeste, pero esta vez sin uno de sus futbolistas más queridos, quien deberá alentar desde afuera mientras sus compañeros buscan llevar a Uruguay a lo más alto.

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