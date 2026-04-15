La Paz: se normalizan salidas de buses a Cochabamba y Santa Cruz tras suspensión por bloqueos

Las salidas de buses interdepartamentales desde El Alto y La Paz hacia Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra fueron reanudadas, luego de haber estado suspendidas por cerca de cuatro horas debido a bloqueos en la carretera.

Desde Tránsito informaron que las salidas fueron autorizadas tras coordinación con las empresas de transporte y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), pese a que el conflicto en el sector de Parotani aún no ha sido completamente resuelto.

“Se están autorizando las salidas, coordinando con las empresas y recomendando a los pasajeros”, indicaron.

Según el reporte, el bloqueo en Puente Parotani continúa en proceso de diálogo entre transportistas y autoridades, aunque se prevé que en las próximas horas se habilite completamente la vía.

En la terminal Metropolitana de El Alto, el flujo de pasajeros volvió a la normalidad, con venta de pasajes y salidas regulares hacia distintos destinos del país.

El conflicto en la ruta fue protagonizado por transportistas que denuncian presuntos avasallamientos de rutas en la zona de Parotani, lo que generó la interrupción temporal del servicio.

Las autoridades recomiendan a los pasajeros mantenerse informados sobre el estado de las carreteras antes de realizar sus viajes, mientras continúan las gestiones para resolver el conflicto en su totalidad.

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