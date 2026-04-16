Experto plantea ley de cielos abiertos para destrabar el sector aéreo en Bolivia

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Jorge Valle, planteó la necesidad de aprobar una ley estructural que fortalezca la política de cielos abiertos en Bolivia, con el objetivo de dinamizar el sector aeronáutico y eliminar restricciones que frenan su desarrollo.

Según el especialista, la actual normativa contiene disposiciones que dificultan la competitividad y limitan el crecimiento del transporte aéreo en el país.

“Es una ley… en la que se establezca la política de cielos abiertos y se dejen sin efecto las disposiciones tranca”, afirmó.

Agilidad y voluntad política

Valle destacó que la aprobación de esta normativa no debería tomar mucho tiempo si existe decisión política, señalando que el proceso podría concretarse en un corto plazo.

“Con voluntad política se hace en días”, sostuvo, enfatizando la necesidad de priorizar este tema en la agenda nacional.

Observaciones a BoA

En relación a la situación de la estatal Boliviana de Aviación (BoA), el experto indicó que la nueva administración enfrentará importantes desafíos para corregir falencias acumuladas en la gestión.

Valle mencionó que existen observaciones en distintos ámbitos, incluyendo aspectos operativos, mantenimiento y administración institucional.

Pedido de auditoría

Ante este panorama, propuso la realización de una auditoría integral que permita identificar las causas de los problemas y establecer responsabilidades.

“Hay que hacer una auditoría integral… ha habido muchos problemas técnicos, de mantenimiento, seguros y licencias”, explicó.

Retos en el sector

El especialista advirtió que el sector aeronáutico requiere reformas estructurales para mejorar su funcionamiento y recuperar la confianza de los usuarios.

La combinación de una nueva normativa y una revisión profunda de la gestión en BoA, según Valle, será clave para garantizar un sistema aéreo más eficiente y competitivo en Bolivia.

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