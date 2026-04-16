Diputados piden intervención de Cancillería tras expulsión de 12 bolivianos desde Chile

Tras la expulsión de 40 ciudadanos extranjeros desde Chile, entre ellos 12 bolivianos, legisladores de la Alianza Libre solicitaron la intervención inmediata de la Cancillería boliviana para esclarecer las circunstancias del caso.

Los parlamentarios consideran necesario activar canales diplomáticos para conocer los motivos de la medida y evitar posibles vulneraciones a derechos o acuerdos entre ambos países.

Solicitan reunión bilateral

En ese marco, pidieron al canciller gestionar una reunión con su par chileno a la brevedad posible, con el fin de obtener información oficial sobre la situación de los connacionales.

“El canciller debe pedir una reunión inmediatamente con su similar de Chile… para no atropellarse entre países”, manifestó el diputado de LIBRE Edgar Zegarra

Preocupación por acuerdos

Los legisladores advirtieron que este tipo de acciones debe enmarcarse en el respeto a los convenios internacionales vigentes, por lo que consideran clave conocer si se cumplieron los procedimientos correspondientes.

Asimismo, plantearon la necesidad de establecer mecanismos de coordinación más efectivos entre ambos países en temas migratorios y de seguridad.

Posturas divididas

Mientras algunos sectores insisten en la intervención diplomática, desde otros frentes políticos señalan que Chile está en su derecho de ejecutar expulsiones dentro de su soberanía, especialmente si se trata de personas vinculadas a delitos.

Investigación en el país

No obstante, coinciden en que las autoridades bolivianas deben realizar una verificación de antecedentes de los ciudadanos expulsados, a través del Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno.

Expectativa oficial

Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial del Gobierno boliviano sobre las acciones que se asumirán frente a este caso.

Mira la programación en Red Uno Play