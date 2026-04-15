¿Planeta o estrella fallida? El misterio de la enorme enana marrón en TOI-201

A 371 años luz de la Tierra, el sistema exoplanetario TOI-201 se ha convertido en uno de los descubrimientos más fascinantes de la astronomía moderna. Un estudio publicado en la revista Science Advances, liderado por Ismael Mireles de la Universidad de Nuevo México y con la participación clave del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), reveló una arquitectura planetaria tan dinámica que sus cambios pueden observarse en escalas de tiempo humanas.

Tres mundos en un equilibrio inestable

La investigación ha caracterizado tres cuerpos con naturalezas y órbitas radicalmente distintas, lo que convierte a este sistema en un ejemplar único para entender la evolución de los mundos lejanos:

TOI-201 d (La Supertierra): Un mundo rocoso 1,4 veces más grande que la Tierra y 6 veces más masivo. Orbita su estrella cada 5,85 días , lo que lo hace un lugar extremadamente caliente, incapaz de albergar agua líquida.

TOI-201 b (El Júpiter Temperado): Un gigante gaseoso con la mitad de la masa de Júpiter. Tarda 53 días en completar su órbita. Los científicos lo catalogan como "temperado" porque se ubica en un punto intermedio entre los Jupíteres calientes y los gigantes fríos de nuestro sistema solar, un eslabón perdido que aún genera dudas sobre cómo migran los planetas.

TOI-201 c (La Enana Marrón): Es el objeto más masivo tras la estrella. Con una órbita elíptica de 7,9 años, ostenta el récord de ser el objeto en tránsito con el periodo más largo descubierto hasta hoy. Su masa está en el límite entre un planeta gigante y una "estrella fallida", planteando un enigma sobre su origen.

Danza gravitatoria: El misterio de las órbitas inclinadas

Lo que realmente ha sorprendido a los astrónomos es que las órbitas de estos tres objetos están fuertemente inclinadas entre sí. En el Sistema Solar, casi todos los planetas orbitan en un plano plano similar a un disco. En TOI-201, en cambio, los cuerpos se "empujan" gravitatoriamente unos a otros, modificando su orientación constantemente.

"Este es uno de los pocos sistemas donde se pueden observar cambios activos en las órbitas en escalas de tiempo humanas", explica Ismael Mireles.

Debido a este bamboleo cósmico, la perspectiva desde la Tierra cambiará drásticamente: en solo 200 años, la supertierra dejará de transitar frente a su estrella, seguida siglos después por el Júpiter temperado y la enana marrón. Aunque volverán a ser visibles dentro de miles de años, este fenómeno es una oportunidad única para estudiar la dinámica planetaria "en vivo".

Una cacería tecnológica global

Para confirmar esta compleja arquitectura, el equipo combinó cuatro técnicas de vanguardia:

Espectroscopía de velocidad radial: Midiendo el "tambaleo" de la estrella. Fotometría de tránsito: Detectando la caída de luz cuando los planetas pasan frente al sol de TOI-201 (usando datos de TESS y el telescopio ASTEP en la Antártida). Variaciones de tiempo de tránsito (TTV): Analizando retrasos o adelantos en las órbitas por tirones gravitatorios mutuos. Astrometría: Utilizando datos de las misiones Hipparcos y Gaia.

Cita en 2031

El estudio concluye con una fecha marcada en el calendario astronómico: el 26 de marzo de 2031. Ese día tendrá lugar el próximo tránsito de la enana marrón TOI-201 c, una oportunidad de oro para que profesionales y aficionados de todo el mundo sigan desentrañando los secretos de este laboratorio espacial en constante cambio.

Con información de EFE e Infobae.

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