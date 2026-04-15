TEMAS DE HOY:
Sucre Accidente tránsito Violación agravada

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Champions! En un partidazo, Bayern clasificó a semifinales ante el Real Madrid

Los españoles abrieron el marcador en el Alianz Arena de Múnich, pero el conjunto bávaro empató en dos oportunidades para finalmente terminar ganando el duelo.

EFE

15/04/2026 14:54

Vinícius ante la marca de Upamecano, un duelo aparte en el partido de Champions. Foto: EFE.
Alemania.

Escuchar esta nota

El Real Madrid quedó eliminado este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones con un gol del colombiano Luis Díaz para el empate del Bayern Múnich en el minuto 88 y otro de Michael Olise en el tiempo añadido para el 4-3, ambos después de la expulsión de Eduardo Camavinga.

El Real Madrid llegó al descanso y a ese instante con la eliminatoria igualada, con un triunfo parcial por 2-3, con los goles de Arda Güler, autor del 0-1 a los 38 segundos y del 1-2 a la media hora, y Kylian Mbappé, que anotó el 2-3 en el 42. Por el Bayern marcaron Harry Kane y Pavlovic en la primera parte del duelo en el Allianz Arena.

El conjunto alemán se enfrentará en semifinales al París Saint Germain. EFE

SIGUE AQUÍ EL MINUTO A MINUTO:

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD