“Hemos presentado una queja”: Alcaldía cruceña explica la razón del retraso del pago al sector salud

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra explicó las razones detrás del retraso en el pago de salarios al sector salud, atribuyendo la situación a la retención de recursos económicos producto de un proceso judicial.

El director de Asuntos Jurídicos del Gobierno Municipal, Erwin Tapia, informó que la institución enfrenta una demanda constitucional relacionada con el pago de una expropiación, lo que derivó en la retención de 113 millones de bolivianos. Según explicó, esta medida afecta directamente a los recursos de coparticipación, de donde se financian los sueldos del personal.

“Esa retención ha afectado a la coparticipación de donde se pagan los sueldos”, sostuvo Tapia, al señalar que el problema no responde a una falta de voluntad institucional, sino a una limitación legal sobre el uso de los fondos.

El funcionario detalló que la Alcaldía ya presentó una representación ante el Ministerio de Finanzas y una queja por sobrecumplimiento ante la sala constitucional correspondiente. El objetivo es lograr que se reconozca que los recursos de coparticipación no deberían ser afectados por este tipo de medidas judiciales, dado su destino específico para el pago de salarios y servicios esenciales.

Asimismo, indicó que el pasado martes se reiteró la solicitud ante la instancia judicial para que se pronuncie y ordene el descongelamiento de las cuentas.

“Estamos buscando que la sala descongele esas cuentas para poder cumplir con los pagos tanto en salud, educación y el personal del Gobierno Municipal”, agregó.

Las declaraciones surgen en medio de movilizaciones del sector salud, cuyos trabajadores exigen la cancelación de sueldos adeudados. Desde la Alcaldía aseguran que, una vez se levante la retención, se procederá a regularizar los pagos pendientes.

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