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Impactante video: un aire acondicionado cae y mujer se salva por un segundo

La caída se habría producido debido a que el equipo no estaba correctamente asegurado durante su instalación, lo que provocó que se desprendiera desde gran altura.

Cristina Cotari

19/04/2026 13:44

Mujer se salva por segundos de la caída de un aire acondicionado en China. Foto: Captura de video
China

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Una mujer logró evitar una tragedia luego de que la unidad exterior de un aire acondicionado se desprendiera desde lo alto de un edificio en la ciudad de Dongguan, en China.

El incidente ocurrió mientras la mujer caminaba por la vía pública, momento en el que el aparato cayó abruptamente y se estrelló a escasos centímetros de ella. La rápida reacción le permitió salvar su vida por una fracción de segundo.

De acuerdo con reportes preliminares, la caída se habría producido debido a que el equipo no estaba correctamente asegurado durante su instalación, lo que provocó que se desprendiera desde gran altura.

A pesar de la fuerza del impacto contra el suelo, la mujer resultó ilesa.

El hecho fue registrado en video y posteriormente difundido en redes sociales, donde generó preocupación por los riesgos asociados a instalaciones defectuosas en edificaciones.

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