Impactante video: un aire acondicionado cae y mujer se salva por un segundo

Una mujer logró evitar una tragedia luego de que la unidad exterior de un aire acondicionado se desprendiera desde lo alto de un edificio en la ciudad de Dongguan, en China.

El incidente ocurrió mientras la mujer caminaba por la vía pública, momento en el que el aparato cayó abruptamente y se estrelló a escasos centímetros de ella. La rápida reacción le permitió salvar su vida por una fracción de segundo.

De acuerdo con reportes preliminares, la caída se habría producido debido a que el equipo no estaba correctamente asegurado durante su instalación, lo que provocó que se desprendiera desde gran altura.

A pesar de la fuerza del impacto contra el suelo, la mujer resultó ilesa.

El hecho fue registrado en video y posteriormente difundido en redes sociales, donde generó preocupación por los riesgos asociados a instalaciones defectuosas en edificaciones.

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