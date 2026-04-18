Venganza en el altar: su cuñada le arruinó el vestido de novia y terminó condenada

Una boda soñada terminó convertida en una escena de película. Gemma Monk, una mujer británica de 35 años, estaba a punto de caminar hacia el altar junto a su padre cuando escuchó que alguien la llamaba por su nombre.

Segundos después, una lluvia de pintura negra cayó sobre su vestido blanco, su rostro y parte de su cuerpo.

La agresora era nada menos que su cuñada, Antonia Eastwood, esposa de su hermano, quien tenía prohibido asistir a la boda por una vieja disputa familiar.

Según trascendió, el conflicto comenzó un año antes, durante el casamiento de Eastwood, cuando ella acusó a Gemma de intentar hacerla tropezar durante la ceremonia.

El ataque ocurrió en Maidstone, al sureste de Londres, justo cuando Gemma llegaba al lugar acompañada por su padre, damas de honor y familiares.

La novia logró reaccionar de inmediato, sujetó a la agresora por el cabello e intentó impedir que escapara. Recién en ese momento descubrió que se trataba de su propia cuñada.

Pese al shock y al vestido arruinado, Gemma decidió no suspender la ceremonia. Se limpió, consiguió otro vestido y terminó casándose dos horas después.

“Nada iba a detenerme. Habría caminado hacia el altar en ropa interior y con la cara manchada de negro si hubiera sido necesario”, declaró después del episodio.

La Justicia británica declaró culpable a Antonia Eastwood por dos delitos de daños materiales. Fue condenada a 10 meses de prisión, aunque la pena quedó suspendida por 12 meses, además de trabajos comunitarios y restricciones judiciales.

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