Un influencer vivió segundos de terror mientras grababa contenido con su moto por las calles de Villa Márquez. Todo quedó registrado por la cámara de su celular, que estaba colocado sobre el manubrio.

El protagonista fue “Cordobés en Ruta”, quien más tarde compartió el impactante video y contó que nunca se había dado cuenta de que lo venían siguiendo.

“Me venía corriendo por atrás y nunca lo vi”, relató.

Al revisar las imágenes, descubrió que el delincuente, un menor de edad, lo persiguió durante varias cuadras de manera silenciosa, esperando el momento justo para atacar.

Cuando el influencer desaceleró, el ladrón se le tiró encima e intentó arrancarle el celular.

“Trató de robarme el celular. Por suerte tenía un buen soporte y no pudo sacármelo”, explicó.

Tras el intento de robo, el joven aceleró de inmediato para escapar y dobló en busca de ayuda.

Pocos metros después se cruzó con un patrullero, alertó a los policías sobre lo ocurrido y pidió indicaciones para salir de la zona.

El episodio generó fuerte repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios aseguraron haber sentido “escalofríos” al ver cómo el ladrón aparecía de repente detrás de la moto.

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