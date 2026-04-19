TSE califica de exitosa la media jornada electoral en los cinco departamentos

Gustavo Ávila, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó durante el balance de media jornada del balotaje que el proceso electoral en los cinco departamentos se desarrolla con normalidad y sin contratiempos.

“En resumen, en los cinco departamentos el 100% de las mesas están funcionando y recibiendo la votación de los ciudadanos. No hemos tenido errores en el tema logístico y tampoco hechos que llamen la atención en lo electoral”, aseguró Ávila.

Infractores del auto de buen gobierno

En cuanto al informe de la Policía, la autoridad señaló que a nivel nacional se reportaron más de 300 personas detenidas por conducir sin el respectivo permiso, infringiendo el auto de buen gobierno.

Asimismo, indicó que cerca de 180 ciudadanos fueron aprehendidos por consumo de bebidas alcohólicas durante la jornada electoral.

Reporte en Santa Cruz

Por su parte, el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) en Santa Cruz, Marco Monasterio, calificó de “exitosa” la media jornada, destacando la alta participación ciudadana en los recintos.

“Valoramos positivamente que la mayoría de las mesas iniciaron a las 08:00 y aquellas que comenzaron después deberán funcionar las ocho horas que establece la ley”, precisó Monasterio.

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