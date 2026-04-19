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Salieron al patio y encontraron un globo aerostático: aterrizaje insólito en California

Los 13 ocupantes resultaron ilesos tras una maniobra forzada por cambios en el viento.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

19/04/2026 13:31

Foto: Captura de pantalla. RRSS.
Estados Unidos

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Un globo aerostático realizó un aterrizaje de emergencia en el patio trasero de una vivienda en Temecula, al sur de California, sin dejar personas heridas ni daños materiales.

De acuerdo con reportes, la aeronave transportaba a 13 personas cuando el piloto se vio obligado a descender debido a que el viento cesó repentinamente, lo que dificultó mantener el vuelo.

Los propietarios de la vivienda relataron su sorpresa al encontrar la canasta del globo en su propiedad. El piloto, por su parte, explicó que realizó la maniobra de emergencia para garantizar la seguridad de los ocupantes.

Pese a lo inusual del incidente, el aterrizaje se ejecutó con precisión, evitando cualquier daño tanto a la vivienda como a las personas a bordo.

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