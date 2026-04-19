Un globo aerostático realizó un aterrizaje de emergencia en el patio trasero de una vivienda en Temecula, al sur de California, sin dejar personas heridas ni daños materiales.

De acuerdo con reportes, la aeronave transportaba a 13 personas cuando el piloto se vio obligado a descender debido a que el viento cesó repentinamente, lo que dificultó mantener el vuelo.

Los propietarios de la vivienda relataron su sorpresa al encontrar la canasta del globo en su propiedad. El piloto, por su parte, explicó que realizó la maniobra de emergencia para garantizar la seguridad de los ocupantes.

Pese a lo inusual del incidente, el aterrizaje se ejecutó con precisión, evitando cualquier daño tanto a la vivienda como a las personas a bordo.

Mira la programación en Red Uno Play