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¡Nadie lo esperaba! Venado rompe vitrina e irrumpe en tienda: desata pánico entre clientes

La inesperada situación obligó a varias personas a resguardarse mientras el personal intentaba mantener la calma.

Cristina Cotari

20/04/2026 13:19

Venado entra a tienda y causa caos entre estantes. Foto: captura de video
Texas, Estados Unidos

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Un venado irrumpió de forma repentina en una tienda de coleccionables en el centro de Texas, tras romper una de las ventanas del local, generando momentos de pánico entre clientes y trabajadores.

El animal ingresó desorientado y comenzó a desplazarse entre los estantes, causando daños materiales y desorden dentro del establecimiento. La inesperada situación obligó a varias personas a resguardarse mientras el personal intentaba mantener la calma.

Tras los primeros minutos de tensión, el venado fue guiado hacia la salida sin que se reportaran personas heridas. Finalmente, el animal abandonó el lugar, dejando únicamente daños en la infraestructura del comercio.

El hecho, que se viralizó en redes sociales, refleja los cada vez más frecuentes encuentros entre fauna silvestre y zonas urbanas en distintas regiones de Estados Unidos.

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