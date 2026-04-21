Carbonilla en el motor puede poner en riesgo la seguridad al conducir, señalan expertos

El ingeniero automotriz Luis Ugarte explicó que la acumulación de carbonilla en el motor, generada en muchos casos por el uso inadecuado de combustible, puede provocar fallas que terminan afectando indirectamente la seguridad del vehículo.

“Si el motor se apaga mientras el vehículo está en movimiento, los sistemas dejan de arrancar como deberían. En el caso de los frenos, el pedal se pone duro y se pierde eficiencia”, señaló.

El especialista detalló que el sistema de servofreno —conocido como hidrovac— funciona mediante vacío generado por el motor. Cuando este deja de operar, el conductor necesita aplicar mayor fuerza para frenar, lo que incrementa la distancia de detención y eleva el riesgo de accidentes.

Además, indicó que esta situación también impacta en la dirección, dificultando el control del vehículo en plena circulación.

En ese contexto, recomendó fomentar el “manejo defensivo”, una técnica que permite anticipar riesgos en la vía.

“El conductor debe manejar de forma preventiva, anticipando frenadas o maniobras para evitar incidentes”, enfatizó.

Sobre el mantenimiento, el ingeniero explicó que la limpieza de carbonilla puede realizarse mediante distintos métodos, como arenado, uso de cáscara de nuez o productos químicos especializados. Sin embargo, advirtió que cuando el daño es mayor, se requiere una intervención correctiva más compleja.

En cuanto al sistema de frenos, subrayó la importancia de revisar periódicamente el líquido, el cual debe cambiarse cada 30.000 a 40.000 kilómetros, debido a que absorbe humedad y pierde eficacia. Asimismo, recomendó reemplazar las pastillas aproximadamente cada 25.000 kilómetros, dependiendo del uso.

También alertó sobre el uso incorrecto de combustible.

“Cada vehículo especifica qué tipo de gasolina debe utilizar. Usar uno distinto o de menor calidad puede generar más carbonilla y afectar el rendimiento del motor”, indicó.

Recordó que otros elementos como las llantas también son clave para la seguridad, ya que su desgaste o deterioro —incluso si aún tienen dibujo— puede comprometer la estabilidad del vehículo.

“El mantenimiento preventivo es fundamental. No solo alarga la vida del motor, sino que evita riesgos innecesarios en la carretera”, concluyó.

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