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¿No votaste en la segunda vuelta? Así puedes tramitar tu certificado de exención

Las personas que no sufragaron en las elecciones subnacionales tienen 30 días para realizar el trámite de manera gratuita y evitar problemas en bancos y otras instituciones.

Silvia Sanchez

21/04/2026 9:23

¿No votaste en la segunda vuelta? Así puedes tramitar tu certificado de exención. Foto referencial Fuente Directa.
Santa Cruz, Bolivia

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Quienes no votaron en la segunda vuelta de las elecciones subnacionales 2026 todavía pueden regularizar su situación mediante el certificado de exención.

El trámite está dirigido a las personas que no pudieron sufragar por razones de fuerza mayor o causas justificadas y puede realizarse durante los 30 días posteriores a la jornada electoral.

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz recordó que este procedimiento es gratuito y personal.

Además, advirtió que desde este lunes y por un periodo de tres meses, varias entidades financieras y otras instituciones podrían exigir el certificado de sufragio para realizar trámites o transacciones.

Por ello, quienes no emitieron su voto deben gestionar el certificado de exención para evitar inconvenientes posteriores.

Para acceder al documento, los ciudadanos deben presentar una carta dirigida a la presidencia del tribunal electoral departamental explicando las razones por las que no votaron.

También deben llevar su cédula de identidad y algún respaldo documental que justifique el impedimento, como certificados médicos, pasajes de viaje u otros documentos.

En el caso de Santa Cruz, el trámite se realiza en las oficinas del TED, ubicadas en la calle Andrés Ibáñez número 150, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 16:30.

Las autoridades recordaron que este documento solo puede ser solicitado por la persona interesada y que no habrá ampliación del plazo una vez transcurridos los 30 días.

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