Clausuran puesto de refrescos en Cochabamba por alimentos en descomposición y falta de higiene

La Intendencia Municipal de Cochabamba realizó controles a puestos de comida rápida en distintos puntos de la ciudad, donde se detectaron irregularidades sanitarias y deficiencias en medidas de seguridad.

El jefe del Departamento de Defensa al Consumidor, Enrique Viscarra, informó que uno de los casos más graves se registró en la calle 25 de Mayo, donde se procedió a la clausura de un puesto de venta de refrescos. Según explicó, el producto presentaba signos de descomposición y las condiciones de higiene eran inadecuadas.

“Hemos encontrado presencia de moho, el refresco está acidificado y los equipos de conservación tienen hongos. Estas condiciones atentan contra la salud de la población y deben corregirse”, señaló.

El operativo también se extendió a la avenida 6 de Agosto, donde se emitieron advertencias a varios comerciantes por incumplimientos sanitarios. En tanto, en la zona sur se verificó que los alimentos cumplían con los estándares, aunque se evidenció la falta de extintores en todos los puestos inspeccionados.

Ante esta situación, la Intendencia otorgó un plazo de 24 horas para que los vendedores implementen este elemento de seguridad industrial, caso contrario serán clausurados.

Viscarra pidió a la población denunciar cualquier irregularidad y aseguró que los controles continuarán en distintos sectores de la ciudad para resguardar la salud pública.



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