Violento enfrentamiento por terreno dejó 30 arrestados en la Calle Charcas de Santa Cruz

La calma volvió este martes a la zona de la calle Charcas, entre el primer y segundo anillo de Santa Cruz, luego de los violentos enfrentamientos registrados la noche anterior entre dos grupos irregulares que, presuntamente, disputan la posesión de unos predios en el área.

La intervención de efectivos policiales, incluyendo personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), permitió controlar la situación y evitar que las agresiones continúen.

El conflicto generó alarma entre los vecinos, quienes denunciaron que los disturbios se extendieron a lo largo de la vía, afectando la seguridad del sector.

El hecho se produjo entre las 19:30 y 20:00, en un horario en el que la mayoría de los residentes ya se encontraba en sus domicilios, lo que incrementó la preocupación por posibles daños o afectaciones mayores.

Según un informe preliminar de la Policía, al menos 30 personas fueron arrestadas con fines investigativos y trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc). Las autoridades aguardan determinar la situación legal de los involucrados, así como esclarecer quiénes tendrían derecho propietario sobre los terrenos en disputa.

Entretanto, vecinos de la zona anunciaron que se movilizarán durante la jornada, denunciando que estos enfrentamientos se repiten desde hace al menos tres semanas, afectando la tranquilidad y seguridad del barrio.

La Policía continúa a la espera de emitir un informe oficial que detalle las responsabilidades y posibles imputaciones derivadas de estos hechos.

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