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Fexco 2026 espera mover más de $us 181 millones en negocios

La feria abrirá sus puertas del 23 de abril al 3 de mayo en Cochabamba y contará con empresas nacionales e internacionales, además de una expectativa de más de 390.000 visitantes.

Red Uno de Bolivia

21/04/2026 9:22

Fexco 2026 espera mover más de $us 181 millones en negocios
Cochabamba, Bolivia

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Fexco 2026 se prepara para abrir sus puertas este 23 de abril con una ambiciosa meta: superar los 181 millones de dólares en intenciones de negocios generados en la gestión pasada.

La feria se desarrollará hasta el 3 de mayo en el recinto ferial de la laguna Alalay y reunirá a más de 1.600 expositores de distintos sectores, como industria manufacturera, comercio, servicios, tecnología, turismo y artesanía.

Además de empresas bolivianas, participarán compañías de Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, Alemania e Italia, en un espacio de más de 60.000 metros cuadrados de exposición.

La gerente general de la Fundación Feicobol, Eunice Achá, afirmó que existe optimismo para superar las cifras alcanzadas en 2025.

“Estamos esperando superar los 181 millones de dólares en intenciones de negocios que fue lo que se generó la anterior gestión”, sostuvo.

Los organizadores también proyectan recibir más de 390.000 visitantes y generar más de 35.000 empleos directos e indirectos durante los 11 días de feria.

La muestra es organizada por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, bajo un modelo público-privado que busca fortalecer la economía regional y posicionar a Cochabamba como uno de los principales centros de negocios del país.

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