Identifican a tres estudiantes por peleas con guantes de boxeo en Cochabamba; convocan a sus padres

El caso de peleas de boxeo entre estudiantes de secundaria generó preocupación en Cochabamba. La Defensoría del Pueblo confirmó que tres menores están involucrados en estos hechos.

Según las denuncias, los estudiantes habrían organizado enfrentamientos utilizando guantes de boxeo, tanto dentro como fuera de la unidad educativa, poniendo en riesgo su integridad física. Sin embargo, la directora del establecimiento evitó pronunciarse sobre el caso.

La delegada defensorial, Marioly Alvarez, informó que ya se activaron acciones de coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía, que tomó contacto con los padres de los menores implicados.

Asimismo, se prevé la remisión de un informe a la Dirección Distrital de Educación, instancia que también trabaja en la prevención de la violencia en unidades educativas.

Álvarez señaló que, de acuerdo con el reporte preliminar, se trataría de un hecho aislado y no de una práctica recurrente. No obstante, las autoridades reforzarán las acciones preventivas y el trabajo con las familias para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

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