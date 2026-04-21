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Camacho designa comisión de transición y fija inicio de trabajo con equipo de Velasco

Luis Fernando Camacho designó a sus secretarios de Hacienda, Salud, Desarrollo Económico, Justicia y Gestión Institucional para liderar el traspaso. El trabajo técnico entre las comisiones saliente y entrante arrancará este jueves 23 de abril y debe concluir el miércoles 29.

Miguel Ángel Roca Villamontes

21/04/2026 11:56

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El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, comunicó mediante una carta al gobernador electo, Juan Pablo Velasco, la designación oficial de la comisión de transición de la gestión saliente, conformada por cinco secretarios departamentales y una asesora general.

La medida se enmarca en el Decreto Departamental 525 y establece que las comisiones de transición, tanto de la administración saliente como de la entrante, iniciarán el trabajo el jueves 23 de abril, con el objetivo de concluir el proceso el 29 del mismo mes.

La comisión designada por la Gobernación está integrada por Eliana Peña, asesora general; Pablo Sauto, secretario de Desarrollo Económico; José Luis Terrazas, secretario de Justicia; José Luis Gómez, secretario de Gestión Institucional; Ricardo Morales, secretario de Hacienda; y Edil Toledo, secretario de Salud.

“Esta acción es fundamental para iniciar a la brevedad posible la coordinación técnica directa y asegurar una transmisión de mando que fortalezca los principios democráticos y la autonomía de nuestro departamento”, señala la carta enviada por Camacho.

El documento fue difundido a través de las redes sociales de la Gobernación el mismo día en que Velasco y la vicegobernadora electa, Paola Aguirre, acudieron a la institución para presentar una nota formal solicitando el inicio del proceso de transición.

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