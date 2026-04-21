China reduce el precio de los combustibles por primera vez en 2026 ante bajadas del crudo

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma informó que el cálculo se realiza tras una caída de cerca del 14% en los precios internacionales del crudo entre el 7 y el 21 de abril.
21/04/2026 7:03
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Las autoridades chinas anunciaron hoy la primera reducción del precio de los combustibles en lo que va de año gracias a la relativa bajada de los costes del crudo ante la búsqueda, por parte de Estados Unidos e Irán, de una vía diplomática para resolver la guerra, aunque aún sin resultados definitivos.
En un comunicado publicado en su página web, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR, principal órgano de planificación económica del país) indicó que el cálculo se lleva a cabo tras el descenso -de en torno a un 14 %- de los precios internacionales del crudo en el período comprendido entre los días 7 y 21 de abril.
Así, desde este miércoles, se rebajará en 555 yuanes (81,41 dólares, 69,23 euros) por tonelada el precio de la gasolina, y en 530 yuanes (77,74 dólares, 66,11 euros) el del diésel.
Pese a las importantes subidas de las ventanas anteriores por el impacto de la guerra, la CNDR lleva reduciendo desde marzo a prácticamente la mitad el alza de precios de los combustibles con respecto a la fórmula estándar para limitar el efecto sobre los ciudadanos.
La Comisión reclama, una vez más, a las petroleras nacionales que "organicen la producción y el transporte" de refinados para "garantizar el suministro estable", y les insta a "aplicar de manera estricta" los mencionados controles de precios.
El bloqueo 'de facto' del estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra circulaba cerca de un 20 % global de petróleo y gas y que registró drásticas caídas de hasta un 97 % del tráfico tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y las represalias de Teherán a nivel regional, ha afectado a toda Asia, principal destino de esas exportaciones.
En el caso de China, si bien ha logrado resistir mejor que otros países de la región gracias a su mayor capacidad de refinado, la evolución de esa vía marítima clave es especialmente sensible, dado que por ella transitan alrededor del 45 % de sus importaciones de gas y petróleo, fuentes de energía de las que es el máximo comprador mundial.
China ha condenado reiteradamente los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de "respetar la soberanía" de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que han sido objetivo de represalias iraníes.
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