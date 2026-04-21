China reduce el precio de los combustibles por primera vez en 2026 ante bajadas del crudo

Las autoridades chinas anunciaron hoy la primera reducción del precio de los combustibles en lo que va de año gracias a la relativa bajada de los costes del crudo ante la búsqueda, por parte de Estados Unidos e Irán, de una vía diplomática para resolver la guerra, aunque aún sin resultados definitivos.

En un comunicado publicado en su página web, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR, principal órgano de planificación económica del país) indicó que el cálculo se lleva a cabo tras el descenso -de en torno a un 14 %- de los precios internacionales del crudo en el período comprendido entre los días 7 y 21 de abril.

Así, desde este miércoles, se rebajará en 555 yuanes (81,41 dólares, 69,23 euros) por tonelada el precio de la gasolina, y en 530 yuanes (77,74 dólares, 66,11 euros) el del diésel.

Esta, apunta la cadena de televisión estatal CCTV, es la primera ocasión en que los precios bajan tras nada menos que siete subidas consecutivas en lo que va de 2026, y supondrá un ahorro de unos 22 yuanes (3,23 dólares, 2,74 euros) a la hora de llenar un depósito estándar de 50 litros con gasolina de 92 octanos.

Pese a las importantes subidas de las ventanas anteriores por el impacto de la guerra, la CNDR lleva reduciendo desde marzo a prácticamente la mitad el alza de precios de los combustibles con respecto a la fórmula estándar para limitar el efecto sobre los ciudadanos.

La Comisión reclama, una vez más, a las petroleras nacionales que "organicen la producción y el transporte" de refinados para "garantizar el suministro estable", y les insta a "aplicar de manera estricta" los mencionados controles de precios.

El bloqueo 'de facto' del estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra circulaba cerca de un 20 % global de petróleo y gas y que registró drásticas caídas de hasta un 97 % del tráfico tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y las represalias de Teherán a nivel regional, ha afectado a toda Asia, principal destino de esas exportaciones.

En el caso de China, si bien ha logrado resistir mejor que otros países de la región gracias a su mayor capacidad de refinado, la evolución de esa vía marítima clave es especialmente sensible, dado que por ella transitan alrededor del 45 % de sus importaciones de gas y petróleo, fuentes de energía de las que es el máximo comprador mundial.

China ha condenado reiteradamente los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de "respetar la soberanía" de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que han sido objetivo de represalias iraníes.

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