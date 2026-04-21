El torero Morante de la Puebla permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, en Sevilla, tras sufrir una grave cornada durante la Feria de Abril en la plaza de toros de La Maestranza.

El diestro fue embestido por el cuarto toro de la tarde, en una cogida que obligó a su traslado inmediato a la enfermería del coso y posteriormente a una intervención quirúrgica de urgencia que se prolongó por más de dos horas.

Según el parte médico, la herida presenta una trayectoria de aproximadamente 10 centímetros en la zona anal, con lesión parcial de la musculatura esfinteriana y una perforación en el recto de 1,5 centímetros. Los especialistas realizaron limpieza, reparación de tejidos y colocación de drenajes. El pronóstico es “muy grave” y su evolución es incierta.

El cirujano responsable, Octavio Mulet Zayas, explicó que se trata de una lesión compleja por la zona afectada, lo que complica la recuperación del torero.

El incidente ocurrió cuando Morante atravesaba un buen momento en la corrida, tras haber cortado una oreja en su primer toro. La faena fue interrumpida de inmediato y su compañero tomó el relevo en el ruedo.

Tras la intervención inicial, el torero fue trasladado al hospital, donde permanece bajo estricta observación médica. Las autoridades sanitarias estiman que será necesario un seguimiento de al menos diez días para evaluar su evolución.

El hecho ha generado además polémica fuera del ámbito taurino, luego de que se denunciara la emisión en directo de las imágenes de la cornada en horario de protección infantil en la televisión autonómica, lo que podría ser analizado por organismos reguladores.

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