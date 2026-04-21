¡Atención! Mi Teleférico suspende la Línea Roja por mantenimiento: ¿qué fechas?

La empresa estatal de transporte por cable informó que la Línea Roja no operará durante los días 1 y 2 de mayo de 2026 debido a trabajos de mantenimiento programado.

A través de un comunicado, se pidió a los usuarios planificar con anticipación sus viajes, considerando rutas alternas ante la suspensión temporal del servicio que conecta las ciudades de La Paz y El Alto.

“Informamos que este 1 y 2 de mayo de 2026 la Línea Roja ingresará en trabajos de mantenimiento programado. Por favor tomar sus previsiones”, señala el aviso difundido por la empresa.

Estos trabajos forman parte de las tareas periódicas destinadas a garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema de transporte por cable, uno de los más utilizados por la población en el eje metropolitano.

Se prevé que el servicio sea restablecido con normalidad una vez concluidas las labores técnicas, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales para futuras actualizaciones.

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