Alcalde electo denuncia que no pudo ingresar a oficinas de la Alcaldía de Tiquipaya

El alcalde electo de Tiquipaya, Maximiliano Mamangueño, denunció que no se le permitió el ingreso a las oficinas de la Dirección de Finanzas y Planificación del edificio municipal, en el marco del proceso de transición de autoridades.

Dijo que las puertas del área se encontraban cerradas y con llave, lo que impidió el acceso del equipo de transición.

“Está cerrado, echado llave, no nos abren”, afirmó la autoridad electa, quien señaló que ya se habían coordinado visitas previas con el alcalde saliente, Juan Pahuasi, para realizar el trabajo esta semana.

Mamangueño denunció además que un funcionario de la Dirección de Finanzas habría reaccionado con amenazas ante su intento de ingreso.

Por ello, indicó que se solicitó la presencia de un notario y de Control Social para dejar constancia de la situación. Asimismo, anunció que permanecerán en vigilia hasta poder ingresar a las oficinas municipales.

El alcalde electo sostuvo que ya han logrado acceder a otras áreas como Transparencia, Recursos Humanos y Urbanismo, pero que aún existen obstáculos en Finanzas.

Desde la Dirección de Finanzas se rechazó la denuncia y se aseguró que no existe intención de impedir el proceso de transición. Las autoridades municipales señalaron que el equipo entrante debe coordinar previamente las visitas para facilitar la entrega de información y documentación de manera ordenada.



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