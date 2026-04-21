La Paz aprueba ley que reconoce y fomenta el K-Pop como expresión juvenil

El Concejo Municipal de La Paz aprobó la “Ley Municipal de Promoción y Fomento de las Expresiones Artísticas Juveniles Vinculadas al K-Pop”, una normativa que reconoce oficialmente esta manifestación cultural y establece mecanismos de apoyo para los jóvenes que la practican.

La ley fue aprobada el pasado 17 de abril y tiene como objetivo brindar un marco legal que permita el desarrollo seguro y organizado de las actividades vinculadas al K-Pop, una cultura que ha crecido de manera sostenida en espacios públicos de la ciudad.

Entre los principales puntos de la normativa se encuentra la garantía del uso de espacios públicos como la Plaza Camacho para ensayos y presentaciones, así como el despliegue de personal policial para resguardar la seguridad de los participantes.

Además, la ley contempla la inclusión de actividades de K-Pop en la agenda cultural oficial del municipio, la organización de festivales e intercambios culturales, y el apoyo administrativo a agrupaciones juveniles.

“La promulgación de esta ley es un ejemplo de cómo el K-Pop se convierte en un puente de amistad y una herramienta de empoderamiento juvenil”, destacó un representante de la Embajada de la República de Corea en Bolivia.

El embajador Lee Jang también expresó su respaldo a la iniciativa mediante una carta oficial, señalando que la normativa contribuirá al fortalecimiento de los intercambios culturales entre Bolivia y Corea del Sur.

“Espero que esta ley contribuya al desarrollo de las actividades culturales de la juventud local y fortalezca los lazos entre ambos países”, manifestó.

La Embajada destacó que esta normativa se enmarca dentro de la estrategia denominada “K-Initiative”, que busca ampliar la difusión de la cultura coreana en el país y fortalecer la cooperación cultural.

En ese contexto, recordaron el éxito del evento “K-Initiative” realizado el 11 de abril en el MegaCenter, donde se promovieron diversas expresiones culturales coreanas y proyectos de cooperación.

Con la promulgación de esta ley, las autoridades esperan consolidar un entorno más inclusivo y estructurado para los jóvenes, promoviendo el arte, la cultura y el intercambio internacional como herramientas de desarrollo.

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