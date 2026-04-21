Cochabamba ultima detalles de seguridad y limpieza para la FEXCO

Más de 50 guardias municipales de Seguridad Ciudadana serán desplegados para reforzar los controles tanto en el interior como en el exterior del recinto ferial.

El director de Seguridad Ciudadana, Ronald Fernández, informó que se realizarán patrullajes permanentes en coordinación con la Policía Boliviana con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes.

Asimismo, explicó que los guardias estarán debidamente identificados con uniforme azul, chaleco y logotipo institucional, y que los controles se realizarán en turnos continuos durante toda la feria.

En paralelo, más de 80 trabajadores del programa PLANE ejecutan labores de limpieza en todo el perímetro de la Laguna Alalay y en los accesos al recinto ferial.

Por su parte, el director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, señaló que también se dispuso maquinaria pesada y equipos para la recolección de macrófitas y algas en la laguna.

Además de estas tareas, se realizan trabajos de poda de árboles y retiro de maleza en la zona.

Se prevé que todas las labores concluyan antes de la inauguración oficial de la feria.

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