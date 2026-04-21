“La atacó cuando ella descansaba”: cautelarán a sujeto que intentó matar a su expareja en Camiri

Un nuevo caso de violencia extrema contra la mujer se registró en la comunidad de Ipati, en el municipio de Lagunillas, provincia Cordillera, donde un sujeto intentó matar a su expareja mientras ella descansaba en la vivienda de su padre.

De acuerdo con el informe del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, el hecho es investigado como feminicidio en grado de tentativa. El agresor, presuntamente bajo influencia de bebidas alcohólicas, llegó al inmueble e irrumpió de forma violenta.

“Se dirige al domicilio del padre de la víctima e ingresa mientras ella descansaba, procediendo a agredirla físicamente con golpes en el cuerpo y el rostro”, explicó la autoridad policial.

Según el reporte, el ataque escaló cuando el hombre intentó quitarle la vida utilizando un objeto punzante, con el que le provocó una herida en el cuello.

“Utiliza un cuchillo de cocina y pretende cortarle el cuello”, agregó Fernández.

El examen médico forense estableció que la víctima presenta una herida profunda de entre 2 y 2,5 centímetros. Pese a la gravedad del ataque, la mujer se encuentra estable y fuera de peligro.

El agresor fue aprehendido y permanece a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde se definirá su situación jurídica.

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