Una mujer de 35 años fue enviada con detención preventiva al penal de Palmasola por un periodo de 120 días, acusada de ejercer violencia contra sus dos hijos menores, de 9 y 13 años, en la zona de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz.

El caso salió a la luz luego de que el menor de 9 años revelara a su profesora las agresiones que sufría en su hogar, lo que permitió activar los protocolos de denuncia y la intervención de las autoridades.

De acuerdo con el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Edson Fernández, el niño presentaba lesiones visibles y quemaduras, principalmente en la espalda y los brazos. La sindicada fue identificada como la madre de las víctimas.

Según el informe preliminar, el hecho se habría originado luego de que el menor, pese a estar castigado, saliera a jugar sin autorización, lo que provocó la reacción violenta de la progenitora.

Tras la aprehensión, el caso fue puesto ante la autoridad judicial, que determinó la detención preventiva de la mujer por 120 días mientras avanzan las investigaciones. En tanto, el padre de los menores recibió medidas de protección y se dispuso la asistencia correspondiente para los niños.

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