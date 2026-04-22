“Gracias a Dios estamos vivos”: Bebé de 9 meses y su madre salen ilesas tras accidente aéreo en Beni

Una bebé de nueve meses y su madre lograron sobrevivir ilesas tras el aterrizaje de emergencia de una aeronave que presentó una presunta falla mecánica en pleno vuelo en el departamento del Beni. Ambas fueron evacuadas y permanecen fuera de peligro tras el susto.

La madre de la menor relató los angustiantes momentos vividos durante el incidente, que se prolongó por varias horas hasta que finalmente pudieron ser rescatadas.

“Gracias a Dios que estamos aquí sanitas, sanos y salvas, gracias a Dios”, expresó entre alivio y emoción.

Según su testimonio, la emergencia habría iniciado poco después del despegue, alrededor de las 11:00 de la mañana, obligando a la aeronave a mantenerse en el aire mientras se coordinaba el rescate, que recién se concretó en horas de la tarde.

“Creo que fue falla mecánica… hemos esperado hasta las seis de la tarde que vinieran y nos rescataran”, señaló.

La mujer contó además que en un inicio no comprendía la magnitud de lo ocurrido, ya que se encontraba dormida cuando comenzó la situación crítica.

Sobre su hija, indicó que la pequeña fue evaluada por personal médico tras el aterrizaje de emergencia. “Le van a hacer un control, un chequeo para ver cómo está su estado y tenerla en observación”, explicó.

Pese al susto, la madre aseguró que la bebé se encuentra estable. “La veo mejor, está bien nomás, gracias a Dios. Solo fue golpe”, afirmó.

El caso no dejó víctimas fatales, aunque el acompañante también presentó lesiones leves. Las autoridades investigan las causas del desperfecto que originó la emergencia aérea.

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