“Fue una falla en pleno vuelo”: El dramático testimonio del piloto del accidente en el Beni

El piloto de la aeronave Cessna 207, matrícula CP-1935, que sufrió un incidente aéreo mientras cubría la ruta entre Santa Ana del Yacuma y Trinidad, en el departamento del Beni, brindó un dramático testimonio sobre lo ocurrido y el posterior rescate que permitió salvar la vida de todos los ocupantes.

El capitán Luis Rosales explicó que el percance se produjo aproximadamente a la 1:17 de la tarde, cuando la avioneta presentó una falla mecánica en pleno vuelo. “Lamentablemente estamos propensos a todo eso, fue una pequeña despericia de la avioneta, pero gracias a Dios lo supimos manejar con precaución”, relató.

“Primero están los pasajeros, la vida que estamos llevando. Como no había mucho que escoger entre el agua y el monte, activamos lo más razonable para tratar de sobrevivir todos”, afirmó.

“Caimos en el agua, nos bajamos del avión y gracias a Dios las alas quedaron secas. Estuvimos toda la tarde esperando el auxilio porque el agua nos llegaba al cuello”, explicó, señalando que la aeronave perdió toda comunicación debido a la humedad y la falla de los equipos eléctricos.

“Nuestros amigos y colegas, que siempre están solidarios, fueron en busca de uno porque ya sabían que no habíamos llegado. Ellos avisaron al SAR y a las Fuerzas Armadas”, indicó.

El rescate se concretó alrededor de las 3 de la tarde, tras varias horas de incertidumbre. “Hacíamos señas con sábanas y lo que había, pero algunos pasaban y no se veía nada. Cuando nos encontraron fue un alivio y tranquilidad para poder comunicar a los familiares que estábamos vivos”, añadió.

Rosales también describió las difíciles condiciones que enfrentaron mientras esperaban ayuda. “Nos tiraban alimentos y agua, pero teníamos que ir nadando a encontrar porque caían más alla. No teníamos linternas ni repelentes, y lo que más me preocupaba era la bebé por los mosquitos y el miedo, porque el agua era honda”, relató.

En la aeronave viajaban dos hombres, una mujer y una bebé, todos los cuales lograron sobrevivir al incidente. El caso se encuentra en investigación para determinar las causas exactas de la falla en pleno vuelo.

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