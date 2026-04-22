Caso maletas: Dictan medidas sustitutivas para el capitán Rodríguez

Tras una prolongada audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional determinó que el Capitán Cristian Rodríguez se defienda en libertad condicional, desestimando la mayoría de los delitos presentados por el Ministerio Público. El fallo judicial subraya la existencia de contradicciones en la argumentación fiscal, validando únicamente un riesgo procesal y un solo delito de los cuatro que inicialmente se le atribuían al oficial.

Medidas sustitutivas y cumplimiento laboral

La resolución dictada establece un estricto régimen que incluye el arraigo nacional, la presentación semanal ante la fiscalía y la prohibición de contactar a testigos clave del proceso.

Según explicó el fiscal Gustavo Ríos: “Se determinó la adopción de medidas cautelares de carácter personal; se determinó el arraigo, presentación ante el Ministerio Público una vez por semana y una detención domiciliaria con permiso laboral”.

Durante el acto procesal, el imputado hizo uso de su defensa material, entregando su pasaporte y su teléfono celular sin restricciones para facilitar las investigaciones técnicas en curso. Ríos destacó que se demostraron las funciones administrativas del capitán bajo órdenes directas del ministro de Gobierno, afirmando que: “Se hizo notar las contradicciones en base a la normativa, funciones administrativas y también las omisiones en el cumplimiento de deberes del otro uniformado”.

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