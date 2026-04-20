Lo que parecía ser una tarde tranquila de compras en una tienda de barrio se transformó en una escena digna de una película de aventuras. Los transeúntes del municipio de Fernández Alonso (también conocido como Puesto o Puerto Fernández Alonso) quedaron atónitos al presenciar a un hombre, vestido con ropa de trabajo, realizando sus compras con una serpiente de gran tamaño colgada al hombro.

El video, que ya acumula cientos de visualizaciones, muestra al sujeto pagando por lo que parecen ser bebidas con una calma absoluta. Al finalizar la transacción, el hombre acomoda al reptil alrededor de su cuello con una naturalidad pasmosa, mientras el animal permanece tranquilo, sugiriendo que está totalmente habituado al contacto humano y a las salidas urbanas.

Un fenómeno en redes sociales

La grabación fue difundida por el usuario @ervin0616 en la plataforma TikTok, quien decidió darle un toque humorístico al momento utilizando la icónica banda sonora de la película "El libro de la selva".

En la descripción del video, el autor escribió la frase "¿Eres tú, Mowgli?", comparando al protagonista con el famoso niño de la selva de Disney, lo que desató una ola de reacciones inmediatas entre los internautas.

Reacciones divididas

Como suele suceder con estos avistamientos, la opinión pública se ha fragmentado en tres frentes principales:

El tono humorístico: Muchos usuarios celebraron la escena con bromas sobre la "seguridad personal" del hombre y la lealtad del reptil.

Preocupación por el bienestar: Activistas y personas particulares expresaron su inquietud sobre si una tienda es el ambiente adecuado para un animal silvestre y el estado de salud del ejemplar.

Cultura del Oriente: Varios internautas locales señalaron que en las zonas rurales del oriente boliviano no es extraño encontrar personas que conviven con animales poco convencionales, rompiendo el esquema tradicional de tener perros o gatos como mascotas.

Hasta el momento, no se conoce la identidad del "Mowgli cruceño", pero su paso por las calles de Fernández Alonso ya quedó marcado como uno de los momentos más surrealistas del año en la región.

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