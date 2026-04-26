Diversos sectores anuncian marchas, bloqueos y paro nacional en Bolivia

Diversos sectores sociales anunciaron movilizaciones para esta semana en Bolivia, que incluyen marchas, bloqueos y un paro nacional, en demanda de atención del Gobierno a distintos conflictos.

El transporte pesado se declaró en “estado de emergencia” tras no obtener respuesta de instituciones como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Ministerio de Obras Públicas, exigiendo la regularización inmediata del abastecimiento de combustible. La movilización del sector iniciará este lunes con una concentración en la ex tranca de Senkata, desde las 07:00.

Por su parte, el magisterio urbano y rural anunció una caminata de protesta desde Calamarca hasta la ciudad de La Paz, en el marco de sus demandas sectoriales.

En tanto, los mineros confirmaron movilizaciones a nivel nacional en rechazo a normativas vigentes, mientras que el sector salud anunció un paro de 24 horas para el miércoles, denunciando la falta de insumos y reactivos en los centros hospitalarios.

Las medidas de presión previstas por distintos sectores podrían generar conflictos y afectar la normal transitabilidad y los servicios en varias regiones del país.

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