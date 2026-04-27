Desarticulan banda de colombianos que operaba con falsas ofertas de dólares en Cochabamba

Tres ciudadanos colombianos fueron enviados con detención preventiva por dos meses al penal de San Sebastián, acusados de integrar una banda que robó 100 mil bolivianos a dos arquitectos, un padre y su hijo, en el municipio de Colcapirhua. El caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba.

El director departamental de la Felcc, Rolando Vera, informó que hecho ocurrió el 26 de marzo, cuando las víctimas, dedicadas a la construcción, fueron contactadas por uno de los implicados, quien se hizo pasar por inversionista y les ofreció dólares para financiar un proyecto inmobiliario.

El sujeto logró ganarse la confianza de la familia e incluso les mostró un supuesto terreno. Posteriormente, los citó en un inmueble ubicado en la avenida Sexta, donde operaba la banda. “Alquilaban departamentos completamente amoblados por días para no levantar sospechas”, explicó Vera.

Una vez en el lugar, y tras verificar que las víctimas llevaban el dinero, tres personas salieron de forma sorpresiva, redujeron al padre y al hijo, los amordazaron y golpearon para luego robarles el efectivo y sus celulares, antes de darse a la fuga.

La investigación permitió ubicar uno de los teléfonos mediante GPS, lo que llevó inicialmente a un conductor de transporte público, quien fue liberado al comprobarse que no tenía relación con el hecho, ya que los delincuentes utilizaron el vehículo para despistar.

Posteriormente, el 15 de abril, se identificó el motorizado usado en la huida y se logró establecer la identidad de los implicados. Dos de ellos fueron aprehendidos en Cochabamba, mientras que el tercero fue interceptado cuando intentaba dirigirse a Santa Cruz.

Modus operandi

De acuerdo con la Policía, los acusados planificaban sus robos, convertían el dinero a moneda extranjera y lo enviaban al exterior, quedándose solo con montos mínimos para subsistir. Al momento de su captura, cada uno portaba alrededor de 10 mil dólares, monto que fue secuestrado.

Los tres implicados fueron identificados como Elkin Y. P., Ferney E. L. y Giovanni P. G., quienes fueron reconocidos por las víctimas. Además, no se descarta su vinculación con otros robos millonarios registrados en La Paz.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero del resto del dinero sustraído y determinar la posible participación de más personas en esta organización delictiva.

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