Prende fuego a su moto durante control policial y provoca un incidente

Un impactante hecho se registró en Domingos Martins, en el estado de Espírito Santo, donde un hombre prendió fuego a su propia motocicleta durante una inspección de tránsito, provocando que las llamas alcanzaran a su madre.

El incidente ocurrió en medio de un control realizado por la Policía Militar, que había intervenido al sujeto debido a que el vehículo no contaba con placa de identificación.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el hombre roció combustible sobre la motocicleta y posteriormente le prendió fuego, en un acto repentino que sorprendió a los presentes.

Su madre, que se encontraba en el lugar, intentó impedir la acción; sin embargo, fue alcanzada por las llamas y cayó al suelo tras el impacto del fuego.

El video del hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, generando conmoción por la violencia de la escena y la gravedad del riesgo al que fue expuesta la mujer.

Mira la programación en Red Uno Play