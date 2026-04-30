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Prende fuego a su moto durante control policial y provoca un incidente

El hecho ocurrió durante una inspección de tránsito en la que el vehículo no contaba con placa. Las imágenes muestran cómo la situación se descontrola en cuestión de segundos. 

Greyss Nery Pinaya Acarapi

30/04/2026 12:09

Foto: Captura de pantalla. RRSS.
Brasil

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Un impactante hecho se registró en Domingos Martins, en el estado de Espírito Santo, donde un hombre prendió fuego a su propia motocicleta durante una inspección de tránsito, provocando que las llamas alcanzaran a su madre.

El incidente ocurrió en medio de un control realizado por la Policía Militar, que había intervenido al sujeto debido a que el vehículo no contaba con placa de identificación.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el hombre roció combustible sobre la motocicleta y posteriormente le prendió fuego, en un acto repentino que sorprendió a los presentes.

Su madre, que se encontraba en el lugar, intentó impedir la acción; sin embargo, fue alcanzada por las llamas y cayó al suelo tras el impacto del fuego.

El video del hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, generando conmoción por la violencia de la escena y la gravedad del riesgo al que fue expuesta la mujer.

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