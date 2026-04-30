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¿Viajas en feriado? Saca el permiso para menores desde tu celular y sin filas

El trámite ahora es 100% digital en Cochabamba y permite gestionar la autorización en minutos, con mayor seguridad y sin papeleo.

Red Uno de Bolivia

30/04/2026 11:48

Permiso digital para menores: rápido, seguro y sin salir de casa. Foto archivo RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

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Si estás planeando viajar con niños o adolescentes, ahora puedes tramitar el permiso sin filas ni trámites presenciales. La Alcaldía de Cochabamba habilitó un sistema virtual que permite gestionar la autorización directamente desde el celular o computadora.

¿Cómo funciona?

El proceso es simple, rápido y seguro:

1. Activar ciudadanía digital
Los padres o tutores deben contar con ciudadanía y firma digital habilitadas.

2. Ingresar a la plataforma
Accede al sistema en 👉 https://innova.cochabamba.bo/login

3. Completar el formulario
Llena los datos del menor, del viaje y adjunta documentos como cédulas de identidad.

4. Autorización del otro progenitor
El sistema envía una notificación automática (por ejemplo, vía WhatsApp) para que el otro padre o madre apruebe el permiso.

5. Revisión institucional
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia verifica la información antes de autorizar.

6. Recibir el permiso digital
El documento llega por WhatsApp y puede usarse en el celular o imprimirse.

El permiso incluye un código QR, que puede ser escaneado en terminales, aeropuertos o por la Policía para verificar su autenticidad en tiempo real.

Ventajas del sistema

  • Sin filas ni trámites presenciales

  • Menos uso de papel

  • Respuesta más rápida

  • Mayor control para prevenir trata de personas y viajes irregulares

Puedes comunicarte al 800-140206 o acudir al stand de la Alcaldía en la Fexco.

Este sistema marca un avance clave en la digitalización de servicios en Cochabamba, facilitando trámites y reforzando la seguridad para niñas, niños y adolescentes.

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