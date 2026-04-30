¿Viajas en feriado? Saca el permiso para menores desde tu celular y sin filas

Si estás planeando viajar con niños o adolescentes, ahora puedes tramitar el permiso sin filas ni trámites presenciales. La Alcaldía de Cochabamba habilitó un sistema virtual que permite gestionar la autorización directamente desde el celular o computadora.

¿Cómo funciona?

El proceso es simple, rápido y seguro:

1. Activar ciudadanía digital

Los padres o tutores deben contar con ciudadanía y firma digital habilitadas.

2. Ingresar a la plataforma

Accede al sistema en 👉 https://innova.cochabamba.bo/login

3. Completar el formulario

Llena los datos del menor, del viaje y adjunta documentos como cédulas de identidad.

4. Autorización del otro progenitor

El sistema envía una notificación automática (por ejemplo, vía WhatsApp) para que el otro padre o madre apruebe el permiso.

5. Revisión institucional

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia verifica la información antes de autorizar.

6. Recibir el permiso digital

El documento llega por WhatsApp y puede usarse en el celular o imprimirse.

El permiso incluye un código QR, que puede ser escaneado en terminales, aeropuertos o por la Policía para verificar su autenticidad en tiempo real.

Ventajas del sistema

Sin filas ni trámites presenciales

Menos uso de papel

Respuesta más rápida

Mayor control para prevenir trata de personas y viajes irregulares

Puedes comunicarte al 800-140206 o acudir al stand de la Alcaldía en la Fexco.

Este sistema marca un avance clave en la digitalización de servicios en Cochabamba, facilitando trámites y reforzando la seguridad para niñas, niños y adolescentes.

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